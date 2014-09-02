Директ для секс-шопа

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен13 заявок372 просмотра

Собственно необходимо настройка рекламной кампании в Я.Директе для вот этого каталога продукции - bukety-vip.ru/vzroslye-igrushki (9 категорий, ~133 товара).

Бюджет до 3000 рублей.

В приоритетах найти человека на постоянной основе.

11 лет назад
AndreyOut
Андрей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

andrewmax
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
11 лет назад
$80
3 дня
Исполнитель создал рекламную компанию и поделил на поиск и РСЯ. Создал более 200 объявлений c очень хорошим CTR и небольшой стоимостью клика. Рекомендую Андрея как ответственного и талантливого исполнителя. Буду обращаться еще.
Отличный заказчик, рекомендую...

Заявки фрилансеров

andrewmax
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
11 лет назад

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