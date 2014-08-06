Генерация лидов

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт3 заявки223 просмотра

Всем здравствуйте. Есть 2 проекта (сайта):

1) Гостиница в Тбилиси.

2) Туристический сайт (Туры в Грузию).

Интересует вариант оплаты за лидов (оформление заявки). Оплата:

1) Гостиница. 3 дол.

2) Туры 4-6 дол. (по договоренности).

Источник Лидов Неважен! Это может быть контекст, таргет-я реклама, соц сети и т.д.

Кто что может предложить?

11 лет назад
Konstantin_Kos
Константин 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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