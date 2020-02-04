Google Ads для интернет-магазина посуды

Контекстная рекламаЗакрыт10 заявок253 просмотра
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Необходимо собрать СЯ в ПС google, кластеризовать, сгруппировать и настроить поисковые кампании в Google Ads для магазина посуды на 9 категорий товаров, и по 10 подкатегорий в каждой категории. Таргетинг - Москва/Мо, частотность ядра от 50 запросов/ месяц.

На все это срок -2-3 недели.

Кейсы в Google Ads для  e-comm  в портфолио у исполнителя обязательны.

4 года назад
sparj
39 летИспания
7 лет в сервисе
Был
год назад
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