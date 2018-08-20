Google Ads для ниндзи в своём деле

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт1 заявка169 просмотров

Нужно провести оптимизацию поисковой рекламы в Google Ads и добавить динамический ремаркетинг и Google shopping’s Card.

Программист есть. 

Если сработаемся, то в дальнейшем нужно будет вести этот проект.

Google Ads
7 лет назад
AnnaLivshits
Анна Лившиц 
34 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров