Google ads / Facebook ads для стоматології

Шукаємо PPC спеціаліста, можна команду для управління рекламними кампаніями в Google ads та Meta ads для стоматологічного бізнесу. Перевага надається тим у кого є релевантний досвід. Відповідаючи на мій джоб пост, будь ласка, опишіть коротенько свій досвід в індустрії стоматології. Дякую.