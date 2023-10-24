Google ads / Facebook ads для стоматології

Контекстная рекламаЗакрыт10 заявок27 просмотров
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Шукаємо PPC спеціаліста, можна команду для управління рекламними кампаніями в Google ads та Meta ads для стоматологічного бізнесу. Перевага надається тим у кого є релевантний досвід. Відповідаючи на мій джоб пост, будь ласка, опишіть коротенько свій досвід в індустрії стоматології. Дякую.

2 месяца назад
Marynchenko
38 летУкраина
2 года в сервисе
Был
месяц назад
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