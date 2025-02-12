Google Ads Відхилення аккаунту (Обхід систем)

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрытнет заявок7 просмотров

Вітаю

Ситуація наступна. Є акаунт працює більше 2х місяців. (Були пошук рекламні кампанії). Створили 1 пошук + 1 Пмакс
Отримали Заблокування в Обхід системи.

сайт тут

Google Ads
2 месяца назад
Pokryta
Дима 
34 года
10 лет в сервисе
Был
5 дней назад
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Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров