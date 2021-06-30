Грамотно перенастроить таргетированую рекламу

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрытнет заявок64 просмотра

Здравствуйте. Мы проводим индивидуальные занятия по программированию для детей от 8 до 17 лет онлайн. Таргетированя реклама начала работать очень плохо. Нужно все грамотно перенастроить. Сколько стоит настройка у вас?

4 года назад
guest_16253142613118
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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