Импорт кампаний из Директа в ADWORDS

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт4 заявки165 просмотров

Необходимо: перенести из xls Яндекса в Adwords.

настроить utm

все в xls - без доступа в аккаунт.

Также возможно "допилить" существующую РК в Яндексе.Директе.

5 компаний 200, 500, 600, 900, 1500 объявлений.

Google Ads
11 лет назад
miraseo
Сергей 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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