Компании CHATIK помогает экспатам из разных стран объединятся для решения их проблем, с которыми они могут столкнуться за рубежом и имеет сетку чатов в Telegram

Задача:

Переливать аудиторию из ТГ чатов наших коллег в наши чаты (база чатов имеется)

Объём 50-100к в месяц