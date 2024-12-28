Инвайтинг

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Закрытнет заявок9 просмотров

Компании CHATIK помогает экспатам из разных стран объединятся для решения их проблем, с которыми они могут столкнуться за рубежом и имеет сетку чатов в Telegram

Задача:

Переливать аудиторию из ТГ чатов наших коллег в наши чаты (база чатов имеется)

Объём 50-100к в месяц

TelegramПривлечение подписчиков
2 месяца назад
guest_1741258850175
2 месяца в сервисе
Был
4 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров