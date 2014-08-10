Клиенты, заказы

Добрый день, у меня компания по тюнингу автомобилей, а именно по оклейке автомобилей пленками, брендирование, шумоизоляция и т.д.

сайт madwrappers.com

Минимальный чек 45 тысяч с полной оклейки автомобиля, максимальный чек 350 тысяч.

Готовы платить от 6000р с минимального заказа по услугам до 70000р с максимального заказа по услугам.

С вас клиенты, с нас оплата за клиента