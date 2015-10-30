Консультация по самостоятельной настройке Google AdWords и Analytics

В течение 2 лет неоднократно (а точнее 8 раз) обращался к специалистам по настройке контекстной рекламы. Причем это были и фрилансеры и рекламные агентства. Качество их работы и отношение к поставленным задачам меня, мягко сказать, не устраивало. Решил сам досконально во всём разобраться. С этой целью обратился за консультацией к Ирине. После общения с Ириной могу совершенно однозначно и смело рекомендовать её как в высшей степени профессионального специалиста и, что немаловажно, порядочного человека. Она на все 5+ разбирается во всех тонкостях и нюансах работы с Google AdWords и Google Analytics, но что еще более важно для меня, как для предпринимателя - это ее способность самостоятельно ДУМАТЬ и находить нестандартные решения любых, даже сложных задач. Обратился к Ирине с целью научиться самостоятельно вести рекламные кампании, но теперь решил: все мои рекламным кампании будет вести именно Ирина. Я очень рад, что нашел такого специалиста. Ирина, теперь я твой постоянный клиент! Удачи и успехов тебе! Спасибо!