Консультация по самостоятельной настройке Google AdWords и Analytics

Контекстная рекламаЗавершен1 заявка84 просмотра
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Нужна консультация сертифицированного специалиста по:

1. Полной настройке рекламной кампании в Google AdWords.

2. Настройке целей и ремаркетинга в Google Analytics.

8 лет назад
isaewigor7
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
PROMOagent
Ирина 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 дней назад
8 лет назад
$100
2 дня
В течение 2 лет неоднократно (а точнее 8 раз) обращался к специалистам по настройке контекстной рекламы. Причем это были и фрилансеры и рекламные агентства. Качество их работы и отношение к поставленным задачам меня, мягко сказать, не устраивало. Решил сам досконально во всём разобраться. С этой целью обратился за консультацией к Ирине. После общения с Ириной могу совершенно однозначно и смело рекомендовать её как в высшей степени профессионального специалиста и, что немаловажно, порядочного человека. Она на все 5+ разбирается во всех тонкостях и нюансах работы с Google AdWords и Google Analytics, но что еще более важно для меня, как для предпринимателя - это ее способность самостоятельно ДУМАТЬ и находить нестандартные решения любых, даже сложных задач. Обратился к Ирине с целью научиться самостоятельно вести рекламные кампании, но теперь решил: все мои рекламным кампании будет вести именно Ирина. Я очень рад, что нашел такого специалиста. Ирина, теперь я твой постоянный клиент! Удачи и успехов тебе! Спасибо!
Отличный заказчик - четко понимает, что ему нужно, открыт для рекомендаций и предложений, ведет в целом емкий и структурированный диалог. Оплата в срок. Все договоренности соблюдены. Рекомендую к сотрудничеству!