Контекст: продвижение инфо-проекта в Я.Директ и Google AdWords

Требуется специалист на проект по продвижению оффлайн и онлайн-тренингов и семинаров в области саморазвития - от женских практик до этнических традиций (рынок Европы, Америки, СНГ).

Что требуется от специалиста:

- Настройка рекламных кампаний в Яндекс.Директ и Google AdWords (включая все виды объявлений на YouTube)

- Ежедневное ведение рекламных кампаний и оптимизация расходов

- Оптимизация источников и компаний для достижения плановых KPI.

- Работа над достижением плановых KPI

Будет круто, если есть опыт работы в инфо бизнесе, а также знание английского или немецкого языка.

Проект рассчитан на месяц. Если мы сработаемся, то можем продолжить сотрудничество.