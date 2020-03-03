Здравствуйте, ищем человека, который поможет нам настраивать и оптимизировать рекламные кампании на таких площадках как Google Adwords, Яндекс.директ, vk, ok, Яндекс.Маркет (сейча основной источник заказов но жрет очень много - нужна оптимизация) и других с ...
Контекст: продвижение инфо-проекта в Я.Директ и Google AdWords
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется специалист на проект по продвижению оффлайн и онлайн-тренингов и семинаров в области саморазвития - от женских практик до этнических традиций (рынок Европы, Америки, СНГ).
Что требуется от специалиста:
- Настройка рекламных кампаний в Яндекс.Директ и Google AdWords (включая все виды объявлений на YouTube)
- Ежедневное ведение рекламных кампаний и оптимизация расходов
- Оптимизация источников и компаний для достижения плановых KPI.
- Работа над достижением плановых KPI
Будет круто, если есть опыт работы в инфо бизнесе, а также знание английского или немецкого языка.
Проект рассчитан на месяц. Если мы сработаемся, то можем продолжить сотрудничество.
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