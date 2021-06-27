Контекстная реклам

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Завершен1 заявка89 просмотров

Здравствуйте, интересует контекстная реклама в Гугл и Яндекс. Сайт: http://taxi7-40.ru

4 года назад
nikivua
55 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

olegstd
Олег 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 года назад
$378
5 дней
Обратился к Олегу для настройки контекстной рекламы для сайта https://taxi7-40.ru Олег профессионально подошел к делу, всегда на связи. Выполнил задание на пятерку с плюсом. Буду обращаться еще и всем рекомендую!!!
Очень Рекомендую Николая. Идеально дает задание. Оплата точно и без проблем. Реальные задания с пониманием ожидаемого результата. Отработали первый проект, идут отличные конверсии, Николай доверил и следующий.

Заявки фрилансеров

olegstd
Олег 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 года назад
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Контекстная реклама

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