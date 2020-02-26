Контекстная реклама

Добрый день! Есть некоммерческий ресурс, которому уже 13 лет, посвящён музыкальной группе, имеет уникальный(оригинальный) контент, чтобы так скажем окупались затраты на хостинг/домен в своё время были подключены sape и google adsense, обе системы приносят копейки, sape ...