Контекстная реклама

Нужно проанализировать и настроить Google Merchant
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, у нас магазин натуральной косметики , www.ecopolza.by .
Контекстную рекламу уже запускали в ноябре- декабре при помощи организации которая делала нам сайт.
Спущено в трубу около 800 $ , это при том что крутили только в яндексе. Заказов почти 0.
Подрядчик объяснить ни как не может, говорит что ниша возможно такая.
Нужна помощь , в анализе и дальнейшей настройке контекстной рекламы.
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