Контекстная реклама

Добрый день, у нас магазин натуральной косметики , www.ecopolza.by .

Контекстную рекламу уже запускали в ноябре- декабре при помощи организации которая делала нам сайт.

Спущено в трубу около 800 $ , это при том что крутили только в яндексе. Заказов почти 0.

Подрядчик объяснить ни как не может, говорит что ниша возможно такая.

Нужна помощь , в анализе и дальнейшей настройке контекстной рекламы.