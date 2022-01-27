Контекстная реклама

Контекстная рекламаЗакрыт1 заявка48 просмотров
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Добрый день,  у нас магазин натуральной косметики , www.ecopolza.by .

Контекстную рекламу уже запускали в ноябре- декабре при помощи организации которая делала нам сайт. 

Спущено в трубу около 800 $ , это при том что крутили только в яндексе. Заказов почти 0.

Подрядчик объяснить ни как не может, говорит что ниша возможно такая. 

Нужна помощь , в анализе и дальнейшей настройке контекстной рекламы. 

2 года назад
guest_16437137055833
2 года в сервисе
Был
2 года назад