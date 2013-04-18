Контекстная реклама для онлайн игр

Необходим специалист для обеспечения дешевого трафика (потолок CPC ~1 рубль) для он-лайн игр из контекстной рекламы или других источников.

Трафик должен конвертироваться в регистрацию игроков на сайте.

Бюджет, подробности и прочее в прикрепленном файле.

Клиентов много, так что исполнитель, с которым найдем общий язык, может рассчитывать на длительное сотрудничество.

Ждем ваших предложений.