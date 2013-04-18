Требуется опытные специалисты контекстной рекламы Яндекс.Директ и Google AdWords. Бюджет в начале 2-3 тыс.руб. Оплата через WebMoney. Отзывы и примеры работы обязателен. Заявки просьба размещать здесь.
Контекстная реклама для онлайн игр
Необходим специалист для обеспечения дешевого трафика (потолок CPC ~1 рубль) для он-лайн игр из контекстной рекламы или других источников.
Трафик должен конвертироваться в регистрацию игроков на сайте.
Бюджет, подробности и прочее в прикрепленном файле.
Клиентов много, так что исполнитель, с которым найдем общий язык, может рассчитывать на длительное сотрудничество.
Ждем ваших предложений.
Заявки фрилансеров
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