Контекстная реклама для онлайн игр

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт1 заявка158 просмотров

Необходим специалист для обеспечения дешевого трафика (потолок CPC ~1 рубль) для он-лайн игр из контекстной рекламы или других источников.

Трафик должен конвертироваться в регистрацию игроков на сайте.

Бюджет, подробности и прочее в прикрепленном файле.

Клиентов много, так что исполнитель, с которым найдем общий язык, может рассчитывать на длительное сотрудничество.

Ждем ваших предложений.

12 лет назад
Socialnomics
Денис 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров