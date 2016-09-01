Контекстная реклама в GoogleAdwords по Украине

[b]Ищем на аутсорсе опытного человека для продажи товаров (Фильтры для воды и комплектующих) в Facebook и Одноклассниках сайт: http://rolfis.com.ua [/b]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать, настроить и поддерживать кампании по контекстной рекламе в Гугл по Украине.
Яндекс и другие страны не интересуют. Работа только на собственном аккаунте компании.
Кампании нужно создать для нескольких однотипных лендингов (разница в ключах), один из них:
http://bit.ly/topradio_landing
Жду ваших предложений, а также с удовольствием посмотрю ваше портфолио и отзывы заказчиков!
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