Контекстная реклама в GoogleAdwords по Украине

Контекстная рекламаЗакрыт12 заявок152 просмотра
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Нужно создать, настроить и поддерживать кампании по контекстной рекламе в Гугл по Украине. 

Яндекс и другие страны не интересуют. Работа только на собственном аккаунте компании. 

Кампании нужно создать для нескольких однотипных лендингов (разница в ключах), один из них:

http://bit.ly/topradio_landing

Жду ваших предложений, а также с удовольствием посмотрю ваше портфолио и отзывы заказчиков!

7 лет назад
topradio
Михаил 
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад