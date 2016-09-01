Контекстная реклама в GoogleAdwords по Украине

Нужно создать, настроить и поддерживать кампании по контекстной рекламе в Гугл по Украине.

Яндекс и другие страны не интересуют. Работа только на собственном аккаунте компании.

Кампании нужно создать для нескольких однотипных лендингов (разница в ключах), один из них:

http://bit.ly/topradio_landing

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