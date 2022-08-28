Добрый день.Нашел Ваш профиль на фрилансе. Я веб-мастер. Сделал заказчику небольшой интернет-магазин. Теперь заказчик хочет продвигать магазин в Яндексе. В России. Позже - возможно в др. странах. Попросил помочь найти специалиста по продвижению в Яндексе.Сколько Вы берете за настройку рекламы?Сколько у Вас будет стоить сопровождение, ведение рекламной компании – в месяц?