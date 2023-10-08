Вітаю потрібно набрати 4 000 годин на ютуб канал який створений на англомовну авдеторію https://www.youtube.com/@angelsoulfulmusic бажано жива авдеторія а не боти. Години потрібні для підключення монетизації.
Налаштування Google Ads і ремаркетингу через МСК Google
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Добрий день.
Необхідно прорекламувати нову лінійку сухих кормів від бренду MERA.
Ми є офіційним дистриб'ютором бренду MERA в Україні. Працюємо з b2b клієнтами
У нас є сайт каталог mera-petfood.com.ua.
Скільки буде коштувати налаштування рекламної компанії, описаної в заголовку?
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