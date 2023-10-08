Налаштування Google Ads і ремаркетингу через МСК Google

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Добрий день.

Необхідно прорекламувати нову лінійку сухих кормів від бренду MERA.

Ми є офіційним дистриб'ютором бренду MERA в Україні. Працюємо з b2b клієнтами

У нас є сайт каталог mera-petfood.com.ua.

Скільки буде коштувати налаштування рекламної компанії, описаної в заголовку?

2 месяца назад
guest_16969255202403
Украина
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад