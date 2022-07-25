Ищется специалист для настройки Яндекс Директ, включая создание и оптимизацию контекстной рекламы. Подробности будут предоставлены кандидатам.
Налаштування та ведення контекстної реклами
Добрий день, шукаю спеціаліста для контекстної реклами. Ми словацька компанія VAM System. Продукт специфічний - протиугінні системи. Так би мовити, легко не продати) Чі є в Вас час зустрітися і обговорити умови співпраці?
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