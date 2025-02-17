Ищем опытного специалиста по рекламе для запуска и продвижения XDice — игрового веб-приложения. Необходима разработка рекламной стратегии, поиск источников трафика, работа с влиятельными лицами и альтернативные методы продвижения. Опыт в рекламе игровых проектов и понимание ограничений на азартные игры приветствуется.
Написание отзыва
Нужно написать небольшой отзыв(подробнее в чате)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработка HTML баннеров для контекстной рекламы Google AdWords. Размеры баннеров: 300x250, 336x280, 728x90, 300x600 и другие. Прикреплены старые баннеры для примера. Дополнительные фотографии и информация предоставляются по запросу.Закрытмесяц назад
Ищется специалист для настройки и ведения рекламных кампаний в Яндекс.Директ. Задачи включают сбор и кластеризацию семантики, создание объявлений, настройку кампаний в поиске и РСЯ, оптимизацию работы кампаний и выдачу задач для доработки посадочных страниц. Обеспечивается поддержка и объяснение всех этапов.Контекстная реклама6 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется настроить Яндекс Директ и РСЯ, следуя заданному плану. Ожидается создание рекламных кампаний, подбор ключевых слов и оптимизация объявлений для достижения лучших результатов.Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Ищется аккаунт Google Play Console, созданный до 2022 года, с хотя бы одним белым приложением. Аккаунт нужен для контекстной рекламы. Убедитесь, что приложение соответствует требованиям.Закрыт2 месяца назад
Требуется улучшение контекстной рекламы для сервиса финансового анализа в Республике Беларусь. Настройка уже проведена, однако эффективность недостаточна. Целевая аудитория - организации, средний чек 5,6 долл. Основная задача - оптимизация рекламных кампаний в Google и Яндекс.Закрыт2 месяца назад
Требуется специалист по контекстной рекламе для создания и настройки кампании в Google Ads по теме трейдинга. Необходимо успешно пройти модерацию и запустить рекламу в КМС для Чехии и Польши. Креативы предоставляются. Опыт работы с серыми тематиками и клоакингом обязателен.Закрыт2 месяца назад
- $1000
Шукається фахівець для налаштування розсилки на WhatsApp. Бажано використовувати Twilio, але можливі й інші сервіси. Важливо забезпечити ефективну комунікацію через цей канал.Контекстная реклама7 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется настройка контекстной рекламы Google Ads для бизнеса по ремонту москитных сеток в США. Необходима оптимизация рекламных кампаний для привлечения клиентов и увеличения конверсий. Ожидаются эффективные ключевые слова и настройки таргетинга.Закрыт2 месяца назад
Требуется специалист по контекстной рекламе для настройки кампании в Google Ads по тематике трейдинга. Необходимо успешно пройти модерацию и запустить рекламу в КМС для Чехии и Польши. Креативы уже готовы. Опыт работы с серыми тематиками и навыки клоакинга обязательны.Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт3 месяца назад