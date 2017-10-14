Настройка и оптимизация контекстной рекламы в Директе

Если вкратце, то нужно оптимизировать текущие РК в Директе и добавить новые + (обсуждается отдельно) РСЯ и перенос с настройкой кампаний в Адвордс.

Бюджет не менее 8 000р и цена не самый главный критерий выбора специалиста.

Ниже коротко опишу, что уже сделано и что хотелось бы сделать. Я потрудился составить это описание для вас, с вашей стороны просьба прислать предложение по примерной стоимости ваших работ (детально обсудим позже со всеми подробностями проекта) и также запрошенные примеры, о которых написано в конце описания проекта.

Что уже сделано

Тематика рекламируемого интернет-магазина и кампаний – камуфляжная одежда.

1. Есть 3 работающие РК в Директе (1 кампания продублирована на несколько регионов: Москва, Питер, другие города). Кампании работают эффективно, как с точки зрения CTR, так и по конверсии в заказ. В кампании около 180 ключевых фраз.

2. Настроена метрика и аналитикс, везде всё с с целями

3. Настроены автоматические правила выставления ставок через внешнюю систему (Alytics).

Кампании давно не обновлялись и включают в себя не так много ключей, как хотелось бы – это нужно исправить. Помимо камуфляжной одежды нужны РК для военной обуви, этих кампаний сейчас нет.

Что конкретно нужно сделать

1. Оптимизировать текущую кампанию (переписать заголовки, текст, сгруппировать какие-то ключи, добавить по дополнительному варианту объявления в каждую группу)

2. Создать новые кампании и добавить новые ключи, которых нет в текущей кампании для тематики "камуфляжная одежда".

3. Создать РК для тематики "военная обувь" (берцы, бовоенные ботинки и т.п.)

4. Оптимизировать кампании для показа в разных регионах России.

5. Добавить при необходимости новые минус-слова + в конце обновить кроссминусовку по всем кампаниям.

6. Далее в течение 1-2 месяцев оптимизировать созданные РК, удаляя не эффективные с точки зрения бизнеса ключевые фразы (не конвертируются в заказы).

Дополнительно (обсуждается отдельно):

7. РСЯ

8. Создание аналогичных РК в Адвордс.

Просьба в своём предложении написать:

1. Примерную стоимость ваших работ;

2. Подготовить и прислать 2 тестовых примера объявлений с указанием ключевой фразы по любой тематике на ваш вкус (заголовок, текст, подсказки, ссылка на предполагаемую посадочную страницу со всеми необходимыми метками и что вы ещё считаете нужным)

Оплата через Безопасную сделку. Без БС предоплата возможна только после подтверждения от вас, что начата работа над проектом (это может быть подготовленный список ключей или ещё что-то).

Постоянно на связи и доступен для уточняющих вопрос.

Жду ваших предложений.

Доп. требования

К специалисту:

1. Предпочтение отдаётся сертифицированным специалистам по Яндекс.Директу.

2. Отсутствие накрученных отзывов в профиле (ребята, они действительно заметны, не тратьте ваше и наше время)

3. Узконаправленный специалист (просьба не обращаться тем, кто сразу и директолог, и верстальщик, и дизайнер и ещё там кто-то)

4. Если у вас опыт работы только с РК для инет-магазинов, с которых в сумме 20-50 кликов в день, то можно не откликаться, если, конечно, конверсия в покупку у них не 50%, но для инет-магазинов такого не бывает))) Смешно смотреть на скрины в портфолио, где в день по 20-30 кликов с компании.

К работе и результатам:

1. В имеющиеся РК должны быть внесены изменения, которые не обнулят CTR текущих эффективных объявлений.

2. Все первые внесение изменения в РК должны быть согласованы с заказчиком с кратким описание планируемых действий + ексель с заголовками, текстами и ссылками для проверки. Мы с вами пока не знакомы и должны быть уверены, что вы не испортите то, что уже есть. Дальше всё без проверок, конечно же.

3. Заголовки и текст объявлений должны создаваться без использования шаблонов (##). Товаров в магазине не больше 30.

4. Необходима группировка ключевых фраз в группы, что бы кликов по группе получалось не менее 40. В одной группе не более 5-6 фраз.

5. Все ссылки в объявлении должны вести на релевантную объявлению страницу сайта.