Настройка и ведение таргетинга ВК и FB

Магазину (шины,диски) нужно срочно создать небольшую рекламную компанию.
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Ищу креативного таргетолога, который может создавать объявления с высоким CTRТематика: туризмЗадача: привлекать клиентов, которые хотят ехать отдыхать. Необходимо вести одновременно 10-12 кампаний (по разным странам и направлениям отдыха)Начну работу с тестовой кампании по 1 направлениюЕсли Вы можете обеспечить высокий CTR и низкую стоимость перехода, то пишите!Приоритет отдаю исполнителям с опытом в туризме
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