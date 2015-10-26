Настройка и ведение таргетинга ВК и FB

Контекстная рекламаЗакрыт2 заявки217 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу креативного таргетолога, который может создавать объявления с высоким CTRТематика: туризмЗадача: привлекать клиентов, которые хотят ехать отдыхать. Необходимо вести одновременно 10-12 кампаний (по разным странам и направлениям отдыха)Начну работу с тестовой кампании по 1 направлениюЕсли Вы можете обеспечить высокий CTR и низкую стоимость перехода, то пишите!Приоритет отдаю исполнителям с опытом в туризме 

8 лет назад
dimak2004
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад