Настройка контекстной рекламы

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Закрыт13 заявок173 просмотра

Требуется донастроить Директ (есть готовая компания) и настроить Эдвордс, 

сфера - дистанционная проверка и покупка авто,

параметры - CTR не менее 13%, стоимость заявки не более 350 р.,

ждем предложений по стоимости настройки и дальнейшему сопровождению.

8 лет назад
nlapin
Никита 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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