Настройка контекстной рекламы в гугл для сайта строительной тематики.

Контекстная рекламаЗакрыт21 заявка175 просмотров
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Есть сайт строительной тематики. Он сделан для пользователей а не для поисковых роботов, поэтому почти не будет адаптироваться под SEO (капитально переделывается). Компания занимается ремонтами квартир под ключ. У компании есть свои ценности и принципы: она делает ремонты в современном стиле по фиксированной смете. Эта смета рассчитана на средний класс и, соответственно, прайс выше чем первый-второй-пятый сайт в списке по выдаче в категории. Этому способствует несколько факторов -  дороже персонал, строительные материалы, проектная документация на каждый объект. Поэтому ключевые слова "ремонт квартир" и "ремонт квартир недорого" не подойдут в связи со спецификой бизнесса. Но это совсем и не лакшери и бизнес-премиум категория. 

Задача: настроить максимально правильную рекламу в гугл, чтобы приходили максимально заинтересованные потенциальные клиенты. Буду рад окликам и предложениям. 

 Рассчитываю на длительное сотрудничество.

Заранее спасибо!

5 лет назад
moon17
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад