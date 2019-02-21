Есть настроенная рекламная компания. по направлениям: 1)Разрешение РК-[url=http://eg-skk.ru/razreshenie-na-primenenie-rk/]http://eg-skk.ru/razreshenie-na-primenenie-rk/[/url] [url=http://eg-skk.ru/registratsiya-meditsinskih-izdelij-ru/] [/url]Толку от рекламной компании, НЕТ (поэтому все и остановили)! Готовы начать сотрудничать со специалистом, который даст результат. (готовы платить за заявки)
Настройка контекстной рекламы в гугл для сайта строительной тематики.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт строительной тематики. Он сделан для пользователей а не для поисковых роботов, поэтому почти не будет адаптироваться под SEO (капитально переделывается). Компания занимается ремонтами квартир под ключ. У компании есть свои ценности и принципы: она делает ремонты в современном стиле по фиксированной смете. Эта смета рассчитана на средний класс и, соответственно, прайс выше чем первый-второй-пятый сайт в списке по выдаче в категории. Этому способствует несколько факторов - дороже персонал, строительные материалы, проектная документация на каждый объект. Поэтому ключевые слова "ремонт квартир" и "ремонт квартир недорого" не подойдут в связи со спецификой бизнесса. Но это совсем и не лакшери и бизнес-премиум категория.
Задача: настроить максимально правильную рекламу в гугл, чтобы приходили максимально заинтересованные потенциальные клиенты. Буду рад окликам и предложениям.
Рассчитываю на длительное сотрудничество.
Заранее спасибо!
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