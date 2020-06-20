Нужен директолог. Задачи 1 тест гипотез 2 настройка и ведение рся и поиск(РСЯ на ключевое слово 20 объявления) Сайт https://www.nemusorim.ru Прошу написать цены на Ваши услуги ...
Настройка контекстной рекламы в Южно-Корейском Naver.com
Задача: Запустить рекламную компанию (3-4 ключевых запроса) по тематике Онлайн обучение языкам в поисковой системе NAVER.COM
Пользователи: 18-35 лет
Оценка работы по лидам
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