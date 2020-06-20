Настройка контекстной рекламы в Южно-Корейском Naver.com

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт10 заявок814 просмотров

Задача: Запустить рекламную компанию (3-4 ключевых запроса) по тематике Онлайн обучение языкам в поисковой системе NAVER.COM

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