Настройка рекламы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт5 заявок42 просмотра

Добрый день, требуеться настроить рекламу для экстрасенса и таролога. Так же рассмотрю предложения по лидам в сфере таро и магии. Пишите буду рад вашим предложениям.

ЛидогенерацияНастройка рекламных кампаний
4 месяца назад
guest_1734601795524
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Айрат
 
36 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Евгения
 
20 лет
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
25 отзывов
4 месяца назад
Дмитрий
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
17 часов назад
27 отзывов
4 месяца назад
ТОП-5
Контекстная реклама
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
13 часов назад
27 отзывов
4 месяца назад