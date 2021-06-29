Требуется настроить рекламную кампанию в Яндекс Директ для сайта в области логистики и перевозок из Китая. Необходимо охватить города: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов на Дону, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград, Краснодар и Саратов. Также требуется ведение кампании.
Настройка рекламы в Google Yandex
Нужен специалист для работы с рекламой в поисковиках.
Работа через юрлицо, специалист должен находиться в России.
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