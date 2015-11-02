Наша компания нуждается в высококлассном специалисте.

Мы нуждаемся в услугах:

профессиональная настройка рекламной кампании в любых системах с оплатой за клик - Google.AdWords, Яндекс.Директ, Вконтакте, Facebook, YouTube, *** и т.д.;

настройка отслеживания целей в Google Analytics и Яндекс. Метрика;

аналитика и постоянная оптимизация кампаний;

работа над достижением целей рекламы и увеличением размера ROI (возврата инвестиций).

Пожалуйста, выйдите на связь с нами в ближайшее время!

Будем искренне благодарны и все Ваши пожелания будут учтены!

С уважением

Администрация компании