Необходимо создать и настроить РК на Директе. тематика строительство загородных домов для сайта rakenne.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наша компания нуждается в высококлассном специалисте.
Мы нуждаемся в услугах:
профессиональная настройка рекламной кампании в любых системах с оплатой за клик - Google.AdWords, Яндекс.Директ, Вконтакте, Facebook, YouTube, *** и т.д.;
настройка отслеживания целей в Google Analytics и Яндекс. Метрика;
аналитика и постоянная оптимизация кампаний;
работа над достижением целей рекламы и увеличением размера ROI (возврата инвестиций).
Пожалуйста, выйдите на связь с нами в ближайшее время!
Будем искренне благодарны и все Ваши пожелания будут учтены!
С уважением
Администрация компании
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