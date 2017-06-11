Настройка РК в Яндекс Директе

Добрый день! На данный момент у нас уже почти готовый интернет магазин и нам надо подготовить и ближайшее время запустить рекламу на него. Первоначальный бюджет на саму рекламу – 20 тыс, далее определенный процент от заказов тут же снова вкладывается в рекламу, т.е. бюджет растущий.

Ищем исполнителя. Открыта для вопросов и предложений