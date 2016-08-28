Настройка РК Яндекс Директ (вкл. РСЯ и ретаргетинг)

Здравствуйте

Прошу оказать содействие в подготовке новых кампаний в Яндекс.Директе - с учетом ретаргетинга и РСЯ, utm-меток.

Тематика: "ремонт мягкой мебели", регион - 1 город РФ. Сайт-лендинг готовиться и будет готов 29-30.08.2016г. Планируется создать поддомен на этом сайте: remont-mebeli.su

Подготовку изображений для объявлений беру на себя.

Минус-слова можно "подсмотреть" из аккаунта работающей РК у компании-партнера.

Есть Excel-файл с примерной группировкой ключей - взятой из базы MOAB в декабре 2015г.

С учетом изложенного - сможете ли приступить завтра и закончить до 31.08.2016г.?