Коллеги! Суть задачи состоит в следующем: Одно из направлений нашей деятельности в РФ - оказание помощи юридическим и физическим лицам, у которых остались денежные средства в российских банках, у которых отозвали лицензию и/или объявили банкротами. То есть, речь ...
Настройка РК Яндекс Директ (вкл. РСЯ и ретаргетинг)
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Здравствуйте
Прошу оказать содействие в подготовке новых кампаний в Яндекс.Директе - с учетом ретаргетинга и РСЯ, utm-меток.
Тематика: "ремонт мягкой мебели", регион - 1 город РФ. Сайт-лендинг готовиться и будет готов 29-30.08.2016г. Планируется создать поддомен на этом сайте: remont-mebeli.su
Подготовку изображений для объявлений беру на себя.
Минус-слова можно "подсмотреть" из аккаунта работающей РК у компании-партнера.
Есть Excel-файл с примерной группировкой ключей - взятой из базы MOAB в декабре 2015г.
С учетом изложенного - сможете ли приступить завтра и закончить до 31.08.2016г.?
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