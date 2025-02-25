Требуется помощь в создании Google Ads аккаунта для программиста из России. Проблема с подтверждением личности из-за документов. Пополнение возможно с банковской карты Казахстана. Необходимо решить вопрос с регистрацией и активацией аккаунта для размещения контекстной рекламы.
Настройка сайта в гугл и яндекс
Нужно мой одностраничный сайт настроить для рекламы в гугле и яндексе. Занимаемся мы ремонтом коммерческих помещений
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