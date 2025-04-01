Задача заключается в создании креативов и заголовков для контекстной рекламы на платформах Facebook и Google. Ожидается разработка оригинальных и эффективных рекламных материалов для привлечения аудитории.
Настройка таргетированной рекламы для телеграмм канала
Задача в настройке таргета для продвижения телеграмм канала, работающего в сфере криптовалют.
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