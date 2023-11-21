Настройка таргетированной рекламы Вконтакте

$200
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Приветствую

Ищу человека для настройки Таргетированной рекламы салона проката свадебных, вечерних, выпускных платьев во вконтакте.

Есть базовые компании с таргетингом на интерес = свадьба. Это все.

Необходимо расширить и найти еще эффективные модели получения трафика с вконтакте.

месяц назад
urtdress
35 летРоссия
2 года в сервисе
Был
месяц назад