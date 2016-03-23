Настройка wordpress

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  2. Контекстная реклама
Завершен4 заявки208 просмотров

Нужно помочь в настройке wordpress:

1. Запретить для индексации страницы записей

2. Открыть для индекса страницы категорий

3. Проверить правильность robots.txt

4. Проверить наличие дублей страниц / закрыть найденные дубли от ПС

5. Общие рекомендации по оптимизации сайта

WordPress
9 лет назад
krbl
39 лет
12 лет в сервисе
Была
21 день назад

Выбранный исполнитель

klopec
39 лет
11 лет в сервисе
Был
13 дней назад
9 лет назад
$15
2 дня
Все быстро, качественно и в срок!)
Четкое тз и быстрая оплата. Спасибо за заказ.

Заявки фрилансеров

klopec
39 лет
11 лет в сервисе
Был
13 дней назад
9 лет назад