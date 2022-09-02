Требуется специалист для запуска рекламной кампании в Яндекс Директ на медицинскую лабораторию с анализами. Необходимо создать сайт и настроить контекстную рекламу. Опыт работы в медицинской тематике будет преимуществом.
Настройка Я.Директ и гугл
Добрый день, Олег! Есть интернет-магазин электрогенераторов, стабилизаторов и источников бесперебойного питания. Также очень важная часть бизнеса - монтаж оборудования. Есть раздел по монтажу на этом сайте (средненький пока по качеству, но я над этим работаю), есть ещё отдельный лэндинг для этого.
Интересует следующее:
1. Настройка директа (в первую очередь, потом может и гугл) по товарам. Сейчас есть РК, но они либо требуют доработки, либо полной замены.
2. Настройка директа по услугам монтажа генераторов "под ключ" на основной сайт и на лэндинг.
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