Добрый день, Олег! Есть интернет-магазин электрогенераторов, стабилизаторов и источников бесперебойного питания. Также очень важная часть бизнеса - монтаж оборудования. Есть раздел по монтажу на этом сайте (средненький пока по качеству, но я над этим работаю), есть ещё отдельный лэндинг для этого.

Интересует следующее:

1. Настройка директа (в первую очередь, потом может и гугл) по товарам. Сейчас есть РК, но они либо требуют доработки, либо полной замены.

2. Настройка директа по услугам монтажа генераторов "под ключ" на основной сайт и на лэндинг.