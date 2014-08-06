Настроить А/В тест

Задача – донастроить А/В тест (через Google Analitics) для страниц

http://letaem-bez-straha.ru/letau.html

http://letaem-bez-straha.ru/letau3.html

Коды уже установлены, уже настраивали цели, не неправильно.

Нужно настроить цели по показу страницы с апселлом:

http://letaem-bez-straha.ru/order/shag2.php?vvv=10

То есть, если пользователь прошел первый шаг, вбил данные и нажал Продолжить, ему показали страницу апселла – цель достигнута. Так настроить для всех комплектов (6500, 10 800, 18 800).

После настройки обнулить эксперимент.

Доступы предоставлю.