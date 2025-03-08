Добрый день, я Олег, провожу индивидуальные экскурсии в Черногории. У меня есть реклама в гугл адс, зимой она не работала и думаю устарела. Хочу ее отредактировать, что то обновить и запустить. Сайт www.montenegro-gid.com на вордпрессе. Если вы и там работаете то возможно мы и там посотрудничаем