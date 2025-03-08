Настроить и отредактировать рекламную компанию в гугл адс

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Добрый день, я Олег, провожу индивидуальные экскурсии в Черногории. У меня есть реклама в гугл адс, зимой она не работала и думаю устарела. Хочу ее отредактировать, что то обновить и запустить. Сайт www.montenegro-gid.com на вордпрессе. Если вы и там работаете то возможно мы и там посотрудничаем

GoogleGoogle AdsНастройка рекламных кампанийУправление рекламными кампаниями
2 месяца назад
montenegrogid
Олег 
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