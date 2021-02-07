Настроить и запустить рекламу на БК

Требуется !профессионал для продвижения сайта по страховым услугам для агентов автострахования. Необходимо настроить рекламные кампании с объявлениями, которые будут показываться исключительно агентам автострахования. Аудитории: 1. Настройка рекламной кампании на Аудитории. База мобильных номеров (30к) - Также есть возможность предоставить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо продумать воронку, создать посадку/прокладку, если это потребуется, сделать рекламные материалы, проработать доступные рекламные каналы(тизерные сети, рассылки, социальные сети, телеграмм и т.д.) для слива трафика на Букмекерскую контору.
Есть был такой опыт, пиши.
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