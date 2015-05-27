Подобрать запросы для 2 тематик: похудение и сигнализации написать тексты объявлений. Желательно сделать всё сегодня. Тему сигнализаций дам готовые кампании из яндекса, нужно будет ...
Настроить компании для Директ и Adwords
Здравствуйте, Андрей! Хочу предложить проект. Создание РК для LP по продаже детских матрасов. Регион СПБ. Дизайн готов. Верстку хотел бы начать уже в связке с продвижением. Домен детский-матрас.рф Дизайн: https://yadi.sk/d/Foik0MQMgT5F8.
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