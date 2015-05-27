Настроить компании для Директ и Adwords

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Завершен1 заявка212 просмотров

Здравствуйте, Андрей! Хочу предложить проект. Создание РК для LP по продаже детских матрасов. Регион СПБ. Дизайн готов. Верстку хотел бы начать уже в связке с продвижением. Домен детский-матрас.рф Дизайн: https://yadi.sk/d/Foik0MQMgT5F8.

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10 лет назад
ivpetroff
Иван 
42 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
10 лет назад
$40
7 дней
Очень профессионально. Адекватная цена. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Очень понравилось работать с Иваном. Грамотный и приятный в общении заказчик. ТЗ - четкое, оплата - своевременная, все вопросы решаются быстро и конструктивно. Рекомендую всем фрилансерам.

Заявки фрилансеров

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
10 лет назад