Настроить рекламную кампанию на Pinterest

Нужен маркетолог, который знает где водятся инвесторы и умеет на них "рыбачить". Нам нужен человек, у которого есть опыт про упаковке инвестиционных проектов, человек который привлекал инвесторов с помощью интернет рекламы. Человек, который может организовать рекламный ...