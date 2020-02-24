Настроить рекламу в Гугл адвордс единоразово.

Контекстная рекламаЗавершен21 заявка322 просмотра
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Нужна настройка контекстной рекламы  в Гугл.

Всего для двух товаров(2 посадочные страницы)

Продажа олова и сурьмы.

Направление оборудование для сварки и пайки.

Полностью все настроить, включая проставку utm меток и настройку ремаркетинга

4 года назад
zadaha
44 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
freellance
42 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$1
5 дней
Очень доволен работой. Все качественно и быстро. Попросил выполнить задачу на день раньше заявленного срока. Никаких проблем. Получил результат даже раньше. Получил полную информацию что было сделано. Все вежливо, четко. Рекомендую.
Евгений отличный заказчик, постоянно на связи, отвечает в течение 10-20 секунд. Задача была поставлена так, что не возникло вопросов. Предупредил перед тем как будет уезжать, что не может не радовать. Очень вежливый и приятный в общее человек. Рекомендую!