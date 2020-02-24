Настроить рекламу в Гугл адвордс единоразово.

Необходима настройка и ведение рекламной компании строительной тематики. (Продажа строительного оборудования) Также приветствуется умение работать с Google Adwords. Помимо данного проекта есть еще несколько. Присылайте свои кейсы, а также обозначайте желаемый размер оплаты!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна настройка контекстной рекламы в Гугл.
Всего для двух товаров(2 посадочные страницы)
Продажа олова и сурьмы.
Направление оборудование для сварки и пайки.
Полностью все настроить, включая проставку utm меток и настройку ремаркетинга
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