Настроить рекламу в Гугл адвордс единоразово.

Евгений отличный заказчик, постоянно на связи, отвечает в течение 10-20 секунд. Задача была поставлена так, что не возникло вопросов. Предупредил перед тем как будет уезжать, что не может не радовать. Очень вежливый и приятный в общее человек. Рекомендую!