Настроить рекламу в гугле и яндексе

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт1 заявка114 просмотров

Нужно аккуратно и точно настроить около 200 запросов и там и там.

список запросов есть.

по всем правилам - один запрос - одно объявление, заголовок совпадает с запросом + запрос желательно в тексте, текст заполняет абсолютно все поле объявления, использовать быстрые ссылки, фотки, адрес и тел. и т.д.

непрофесиионалам просьба не участвовать, только если вы в курсе всех мелочей и нюансов, что выяснится в процессе общения все равно.

если хорошо разбираетесь в чем-то одном - гугл или яндекс, тоже пойдет.

все сделать нужно за 2-3 дня.

11 лет назад
astronweb
Валерий 
54 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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