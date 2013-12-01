Настроить рекламу в гугле и яндексе

Нужно аккуратно и точно настроить около 200 запросов и там и там.

список запросов есть.

по всем правилам - один запрос - одно объявление, заголовок совпадает с запросом + запрос желательно в тексте, текст заполняет абсолютно все поле объявления, использовать быстрые ссылки, фотки, адрес и тел. и т.д.

непрофесиионалам просьба не участвовать, только если вы в курсе всех мелочей и нюансов, что выяснится в процессе общения все равно.

если хорошо разбираетесь в чем-то одном - гугл или яндекс, тоже пойдет.

все сделать нужно за 2-3 дня.