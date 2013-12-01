Мы занимаемся созданием и разработкой сайтов. В данный момент наш расскрутчик сайтов уволился. Поэтому в компанию нужен другой. Мы работаем в г. Уфы. Так что большинство запросов будет по данному региону или по ...
Настроить рекламу в гугле и яндексе
Нужно аккуратно и точно настроить около 200 запросов и там и там.
список запросов есть.
по всем правилам - один запрос - одно объявление, заголовок совпадает с запросом + запрос желательно в тексте, текст заполняет абсолютно все поле объявления, использовать быстрые ссылки, фотки, адрес и тел. и т.д.
непрофесиионалам просьба не участвовать, только если вы в курсе всех мелочей и нюансов, что выяснится в процессе общения все равно.
если хорошо разбираетесь в чем-то одном - гугл или яндекс, тоже пойдет.
все сделать нужно за 2-3 дня.
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