Привет! Задача простая. Вам понадобится Директ.Коммандер и умение копипастить. Есть 170 папок с 3-4 фотографиями достопримечательностей, раскиданных по городам. Что нужно: 1. Создать группу объявлений для каждого города ...
Настроить РК для РСЯ и ретаргетинг, оптимизация действующих РК
Необходимо настроить отдельные рекламные кампании под РСЯ и ретаргетинг для сайта http://gran-master.ru
И поддерживать, оптимизировать на постоянной основе.
Бюджет РК ~500$
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Контекстная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно настроить директ и эдвордс сайт: honeyteddyhairточкаcom/opt/ оптовая и розничная продажа витаминов для волос регион рф нужны оптовые клиенты к ответу прилагать пример любой кампании в экселе ...Контекстная реклама21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Создаю свой первый интернет-магазин. В целом мне нужен человек, с которым можно работать по контекстной рекламе. Также периодически понадобится ликбез, понятно за отдельную плату. На данном первом этапе я хочу посмотреть, есть ли ...Контекстная реклама16 заявокЗакрыт7 лет назад
Приветствую коллеги! Есть РК тематика "электрики" работает достаточно не плохо, но есть дыры и не доработки. Регион показа маленький (4 города с районами) и хотелось бы отжать весь целевой трафик. Что необходимо ...Контекстная реклама36 заявокЗакрыт7 лет назад
- $35
Здравствуйте. Юридическая тематика. Уже отобрано около 40 ключевых фраз и разбиты по группам: горячие, теплые и холодные ключи. Ничего парсить и расширять семантику не нужно. Необходимо грамотно настроить ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть лендинг с единственной услугой. Требуется создать и настроить рекламу . Есть текст объявления (который нужно переделать под оригинальный), ключевые слова, минусовые слова.Контекстная реклама8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $200
Нужно разрекламировать 3 сайта- школы футбольного фристайла, школа итальянского языка по скайпу и продажа ювелирного набора на наиболее популярных досках обявлений50 досок - 200 грн. Тексты и фото будут.Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $10
Нужно настроить воронку продаж в Google analytics, интегрировать продажи через GTM.Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Надо сделать проверку компанииИ разобрать как увеличичь число клиентов\конверсии\заявок.Контекстная реклама18 заявокЗакрыт7 лет назад
- $200
Я занимаюсь продажей букинистической продукции, то есть антикварными книжными изданиями. Как вы понимаете цена продукции высока, а аудитория не широкая. Есть сайт, по мне так работает он хорошо и удобен для покупателя. Но тут надо ...Контекстная реклама1 исполнительЗакрыт8 лет назад