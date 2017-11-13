Настроить РК для РСЯ и ретаргетинг, оптимизация действующих РК

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен15 заявок191 просмотр

Необходимо настроить отдельные рекламные кампании под РСЯ и ретаргетинг для сайта http://gran-master.ru

И поддерживать, оптимизировать на постоянной основе.

Бюджет РК ~500$

7 лет назад
bernex
Роман 
32 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

maksimova_dk
Дарья 
33 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$75
7 дней
Благодарим Дарью за сотрудничество! Были разработаны кампании Яндекс.Директ (РСЯ+ретаргетинг), полностью переработаны кампании на поиске. Настроенные кампании сразу же начали давать заявки. Продолжаем работать по поддержке кампаний. Рекомендую как ответственного, знающего свое дело специалиста.
Понятное ТЗ, оплата вовремя. С Романом приятно работать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

maksimova_dk
Дарья 
33 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад