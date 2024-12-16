Требуется специалист по контекстной рекламе для создания и настройки кампании в Google Ads по теме трейдинга. Необходимо успешно пройти модерацию и запустить рекламу в КМС для Чехии и Польши. Креативы предоставляются. Опыт работы с серыми тематиками и клоакингом обязателен.