Настроить яндекс директ и РСЯ

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Закрыт2 заявки8 просмотров

Настроить директ и РСЯ, ориентируясь на план https://docs.google.com/document/d/1Bl3ZRsQP-NzIkGElgwELwUgdYI3xYJPai9vrY8iU8GQ/edit?usp=sharing

Настройка рекламных кампанийЯндекс Директ
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