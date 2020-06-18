Научить секретам Яндекс.Директ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт7 заявок498 просмотров

Нужна консультация специалиста по прохождению модерации Яндекс.Директа для эффективных рекламных кампаний. Например, слышал, что можно сделать красивую отображаемую ссылку объявлений в РСЯ и т.п.

5 лет назад
FeR-S
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