Требуется опытный специалист для настройки и управления Google Ads кампанией по ремонту бытовой техники в США. Важно, чтобы кандидат имел опыт работы именно с Google Ads для США и в сфере ремонта бытовой техники.

Задачи:

Составление семантического ядра на английском языке, ориентированного на рынок США Отбор наиболее релевантных ключевых слов для кампании с учетом конкурентности (СЧ и НЧ) Подбор минус-слов Составление объявлений (1 ключевое слово = 1 объявление) Настройка параметров рекламной кампании в Google Ads Настройка и корректировка ставок для эффективного использования бюджета

Требования:

Опыт создания и ведения рекламных кампаний в Google Ads для рынка США

Понимание специфики и конкурентной среды в сфере ремонта бытовой техники

Для отклика укажите: