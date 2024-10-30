Необходим специалист по Google Ads для настройки кампании по ремонту

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Открыт1 заявка1 просмотр

Требуется опытный специалист для настройки и управления Google Ads кампанией по ремонту бытовой техники в США. Важно, чтобы кандидат имел опыт работы именно с Google Ads для США и в сфере ремонта бытовой техники.

Задачи:

  1. Составление семантического ядра на английском языке, ориентированного на рынок США

  2. Отбор наиболее релевантных ключевых слов для кампании с учетом конкурентности (СЧ и НЧ)

  3. Подбор минус-слов

  4. Составление объявлений (1 ключевое слово = 1 объявление)

  5. Настройка параметров рекламной кампании в Google Ads

  6. Настройка и корректировка ставок для эффективного использования бюджета

Требования:

  • Опыт создания и ведения рекламных кампаний в Google Ads для рынка США

  • Понимание специфики и конкурентной среды в сфере ремонта бытовой техники

Для отклика укажите:

  1. Стоимость работы

  2. Что входит в стоимость

  3. Примеры успешных кампаний, созданных для рынка США

Google AdsНастройка рекламных кампанийУправление рекламными кампаниями
4 часа назад
Евгения
4 часа в сервисе
Была
4 часа назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
4 часа назад
17 отзывов
4 часа назад