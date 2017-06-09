Нужен таргетолог для настройки рекламы в ФБ и ВК

Нужен ответственный и опытный исполнитель, который очень хорошо разбирается в контексте. Задачи: - консультация по контексту - настройка РК Гугл.Адвордс - введение и мониторинг РК Объем: 1-3 групп по 1-2 объявлению. Тематика: техподдержка сайтов и реклама в интернете Приоритет для объявлений - подбор ...
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Нужно сделать настройку рекламы по тренингам и услугам
Пишите стоимость и как будете делать.
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