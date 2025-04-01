Шукається фрілансер для налаштування контекстної та товарної реклами Google Ads для компанії з продажу навантажувальної техніки. Вимоги: постійна наявність в месенджері, оперативний зворотній зв'язок, пропозиції щодо напрямків реклами та рекомендації для покращення конверсії сайту. Необхідно вказати умови співробітництва, вартість послуг та терміни налаштування.
Нужен трафик Тематика спортивные прогнозы
Нужен трафик. Тематика спортивные прогнозы
Таргет: страны СНГ.
Рассмотрю любые источники.
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