Нужна помощь с google ads

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт5 заявок45 просмотров

Рекламу в гугле настраиваю впервые.
Кампании настроил, но за неделю лишь 4 показа для двух реклам.
Почему так мало - не знаю. В интернете ответа не нашёл.
Писал в поддержку гугл - не отвечают.
Писал в справочный центр - не отвечают.
Что делать - без понятия.

Вот что имею по рекламе на данный момент:
-В разделе "Ключевые слова для поисковой рекламы" напротив ключевых стоит зелёная точка и все имеют статус: "Допущено".
-В разделе "Кампании" напротив рекламы стоит зеленая точка, а статус "Обучение стратегии назначения ставок".
-Если зайти в "Просмотр и диагностика объявлений" и задать свои ключевые слова, то мне выдаёт красный текст: "Ваше объявление не показывается".
Под данной надписью указаны причины к каждому ключевому слову, среди них:

1. "Неизвестно, почему ваши объявления не показываются по этому поисковому запросу. Открыть статью Справочного центра, чтобы получить дополнительные сведения"
(открывал, получил сведения, всё сделал - не помогло)

2. "Слишком низкий рейтинг объявления для этого поискового запроса."

3. "Вероятно, ваше объявление иногда показывается, но в рамках этой проверки оно показано не было."

Я из небольшого города на 50 тысяч человек.
Реклама популярных спорт товаров.
Аудитория небольшая - может это влияет на то что показов нет?
Кто-то же всё равно должен делать запросы.

GoogleGoogle AdsНастройка рекламных кампаний
5 месяцев назад
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