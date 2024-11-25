Рекламу в гугле настраиваю впервые.

Кампании настроил, но за неделю лишь 4 показа для двух реклам.

Почему так мало - не знаю. В интернете ответа не нашёл.

Писал в поддержку гугл - не отвечают.

Писал в справочный центр - не отвечают.

Что делать - без понятия.



Вот что имею по рекламе на данный момент:

-В разделе "Ключевые слова для поисковой рекламы" напротив ключевых стоит зелёная точка и все имеют статус: "Допущено".

-В разделе "Кампании" напротив рекламы стоит зеленая точка, а статус "Обучение стратегии назначения ставок".

-Если зайти в "Просмотр и диагностика объявлений" и задать свои ключевые слова, то мне выдаёт красный текст: "Ваше объявление не показывается".

Под данной надписью указаны причины к каждому ключевому слову, среди них:



1. "Неизвестно, почему ваши объявления не показываются по этому поисковому запросу. Открыть статью Справочного центра, чтобы получить дополнительные сведения"

(открывал, получил сведения, всё сделал - не помогло)



2. "Слишком низкий рейтинг объявления для этого поискового запроса."



3. "Вероятно, ваше объявление иногда показывается, но в рамках этой проверки оно показано не было."



Я из небольшого города на 50 тысяч человек.

Реклама популярных спорт товаров.

Аудитория небольшая - может это влияет на то что показов нет?

Кто-то же всё равно должен делать запросы.