Необходимо провести настройку контекстной рекламы Google Ads для проекта по ремонту стиральных машин. Требуется отбор нерелевантных объявлений из 75 000 загруженных и оптимизация оставшихся. Жду предложений по стоимости выполнения услуги.
Нужна помощь с google ads
Рекламу в гугле настраиваю впервые.
Кампании настроил, но за неделю лишь 4 показа для двух реклам.
Почему так мало - не знаю. В интернете ответа не нашёл.
Писал в поддержку гугл - не отвечают.
Писал в справочный центр - не отвечают.
Что делать - без понятия.
Вот что имею по рекламе на данный момент:
-В разделе "Ключевые слова для поисковой рекламы" напротив ключевых стоит зелёная точка и все имеют статус: "Допущено".
-В разделе "Кампании" напротив рекламы стоит зеленая точка, а статус "Обучение стратегии назначения ставок".
-Если зайти в "Просмотр и диагностика объявлений" и задать свои ключевые слова, то мне выдаёт красный текст: "Ваше объявление не показывается".
Под данной надписью указаны причины к каждому ключевому слову, среди них:
1. "Неизвестно, почему ваши объявления не показываются по этому поисковому запросу. Открыть статью Справочного центра, чтобы получить дополнительные сведения"
(открывал, получил сведения, всё сделал - не помогло)
2. "Слишком низкий рейтинг объявления для этого поискового запроса."
3. "Вероятно, ваше объявление иногда показывается, но в рамках этой проверки оно показано не было."
Я из небольшого города на 50 тысяч человек.
Реклама популярных спорт товаров.
Аудитория небольшая - может это влияет на то что показов нет?
Кто-то же всё равно должен делать запросы.
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